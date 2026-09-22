Japonya’da etkisini gösteren Dujuan Tayfunu nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yetkililer tarafından salı günü yapılan açıklamada, fırtınanın bölgeyi etkisi altına almasının ardından Tokyo yakınlarındaki on binlerce evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Saatte 144 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar getiren tayfunun salı sabahı itibarıyla Japonya'dan uzaklaşmaya başladığı, bu durumun yetkililerin yoğun yağış ve heyelan uyarılarının çoğunu düşürmesine imkan tanıdığı aktarıldı.

BÖLGE SULAR ALTINDA

Tayfun bölgede can kayıpları, yıkım ve geniş çaplı aksamalara yol açtı. Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletine bağlı Yokosuka kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Yokosuka'da bir eve çamur dolması sonucu 60'lı yaşlarında bir kadın yaşamını yitirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, 70'li yaşlarında bir çifti arama çalışmalarını sürdürüyor. Chiba eyaletindeki yerel yetkililer ise meydana gelen heyelan dizisinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yıkılan evlerin içinde olduğu değerlendirilen 2 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

HANELER ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, Chiba'da salı sabahı itibarıyla 45 bin haneye halen elektrik verilemediğini kaydetti. Fırtına nedeniyle Japan Airlines 135 uçuşunu, All Nippon Airways ise 140 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı verilerine göre, pazartesi günü Tokyo ve çevresinde yaşayan 1,6 milden fazla sakine tahliye çağrısında bulunuldu.

Söz konusu tahliyelerin zorunlu olmadığı belirtildi. Fırtına ayrıca Asya Oyunları'ndaki bazı etkinliklerin aksamasına ve Tokyo'daki dünyanın en büyük video oyunu fuarlarından birinin erken kapanmasına yol açtı.

GÖK DELİNDİ

Kuzeydoğuya doğru ilerledikçe zayıflayan Dujuan Tayfunu, buna rağmen Tokyo bölgesinin bazı kesimlerine rekor düzeyde yağış bıraktı.

Tokyo merkezinin yaklaşık 120 kilometre güneyindeki Oshima Adası'na 48 saat içinde 832 milimetre yağış düştü.

NHK, bu miktarın adanın tüm eylül ayı ortalama yağışının iki katından fazla olduğunu duyurdu. Tokyo'nun Edogawa semtinde ise 24 saatlik yağış miktarı 282,5 milimetre ile rekor seviyeye ulaştı.