İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde 19 Ekim günü saat 14.30 sıralarında pişkin bir hırsızlık olayı meydana geldi.

ÖNCE GEÇTİ, İÇERİNİN BOŞ OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibinin telefon tamiri yapmak üzere iş yerinin arka bölümünde bulunduğu esnada caddeden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Çevresini kontrol ederek geri dönen şüpheli, rahat tavırlarla dükkandan içeri girdi. Tezgahın üzerinde duran yaklaşık 100 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu kaşla göz arasında alan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAMERADAN İZLEDİ AMA ANINDA FARK EDEMEDİ

Arka bölümde tamir yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kamerasını kontrol eden iş yeri sahibi, o anlarda hırsızlığı fark edemedi. Bir süre sonra tezgahtaki telefonların yerinde olmadığını anlayan talihsiz esnaf, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde soyulduğunu anladı. Vakit kaybetmeden polis merkezine giden dükkan sahibi, görüntülerle birlikte şüpheliden şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; şüphelinin ilk olarak dükkanın önünden yürüdüğü, ardından dükkanın boş olduğunu anlayıp geri döndüğü, içeri girerek tezgahtaki 2 adet cep telefonunu cebine atıp uzaklaştığı net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.