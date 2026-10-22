Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri olan Japonya'da sıradışı bir trend yayıldı. Ülkede genç nüfusun azalması ve geleneksel meslekleri devralacak kişi sayısının her geçen gün azalmasıyla birlikte binlerce esnaf, gözü gibi baktığı dükkanlarını bedava devretmeye başladı. Emekliye ayrılmak isteyen yaşlı esnafın bu radikal kararı alırken tek bir şartı bulunuyor.

KAFEYİ TEK KURUŞ İSTEMEDEN DEVRETTİLER

Hiroşima'da kendi işini kurma hayali kuran 31 yaşındaki Kengo Ohama, ilan platformlarında karşılaştığı bir fırsatla hayatının teklifini aldı. Emeklilik zamanı gelen yaşlı bir çift, uzun yıllardır işlettikleri "Country Road" isimli kafeyi Ohama'dan tek kuruş istemeden bedava devretti.

TEK ŞARTLARI DÜKKANLARIN KAPANMAMASI

İçerideki tüm mobilyalar, mutfak ekipmanları, özel yemek tarifleri ve tedarikçi ağıyla birlikte teslim edilen kafede eski sahiplerinin tek şartı ise mekanın kapısına kilit vurulmaması ve aynen açık kalması oldu. Kafenin binası için sadece aylık 50 bin Japon yeni (yaklaşık 15 bin 774 TL) kira ödeyen Ohama, eşiyle birlikte sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar dükkanı tutkuyla işletmeye devam ediyor.

BİNLERCE İŞLETME YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Japonya Finans Kurumunun araştırmalarına göre, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 57,4'ü mevcut sahiplerinin emekli olması halinde tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Çocukları aile işini devralmak istemeyen esnaf, çözümü işletme devir platformlarında arıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ İŞ KAPISI

Piyasada faaliyet gösteren devir sitelerinde şimdiden 42 binden fazla dükkan ve işletme yeni sahiplerini bekliyor. İlan veren işletme sahipleri çoğunlukla 60-70 yaş aralığındayken, bu dükkanları bedelsiz ya da çok sembolik ücretlerle devralan genç girişimciler ise genellikle 30-40 yaş grubunda yer alıyor.

DEVLET MEMURLUĞUNU BIRAKIP ÇİFTÇİ OLDU

Söz konusu model sadece dükkanlarla sınırlı kalmıyor. Tokyo'daki masa başı işinden ayrılan 29 yaşındaki Kota Fujisawa, Nagano'da bulunan bir pansiyonun tüm sistemini ve adını çok düşük bir bedelle devralarak turizme kazandırdı. Bir diğer genç girişimci Takayuki Otawara ise devlet memurluğunu bırakarak Relay platformu üzerinden yaşlı bir çiftçi ailesinin sera ve sulama ekipmanlarını satın aldı ve kakao ile çilek üretimine başladı.