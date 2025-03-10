Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Bu yılki ikramiye tutarı, 2025 için 4 bin TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve diğer benzer ödemeler alanlar bu ikramiyeden yararlanacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de bayram ikramiyelerinden faydalanacak. Ancak ödenecek tutar, maaşın hisse oranına göre değişkenlik gösteriyor.

%75 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenecek. Bu durumda 3 bin TL ödenmesi bekleniyor.

%50 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme yapılacak ve tutar 2 bin TL olacak.

%25 Hisse Oranı: Ölüm aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve bu kişilere bin TL ödenecek.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN BAŞVURU GEREKMİYOR

Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için ayrıca bir başvuru yapmalarına gerek yok. Ödemeler, her ay düzenli olarak maaşlarını aldıkları bankalar aracılığıyla yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli maaşı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri yararlanabilecek.

Bu yıl yapılacak ödemelerle ilgili detaylı hesaplamalar ve ödeme tarihleri, bayram öncesi hesaplara yatırılacak.