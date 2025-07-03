Dul ve yetim maaşları, vefat eden sigortalının maaşının hissesi oranında bağlanıyor. Örneğin, yüzde 25 oranında hak sahibi olan bir kişi için maaşlar şu şekilde güncellendi:

YENİ MAAŞLARA EK ÖDEME DAHİL

Zamlı maaşlara ayrıca ek ödemeler de eklendi. Bu ek ödemeler genellikle zamlı maaşın %4 ila %5’i oranında olup, Temmuz-Aralık 2025 döneminde alınacak toplam aylıklarda artışın etkisi daha da net görüldü.

Örneğin; 6.250 TL maaş alan bir hak sahibine 1.042 TL zam yapılırken, ek ödeme ile birlikte toplam maaşı 7.584 TL’ye ulaştı.

ZAMDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Bu artıştan;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin vefatı sonrası aylık bağlanan eşleri,

Vefat eden sigortalının çocukları (belirli şartlara bağlı olarak),

Sigortalı anne veya babasını kaybeden, şartları sağlayan çocuklar

yararlanabiliyor.

Not: Görselde yer alan tablo, yüzde 25 hisseye sahip olan dul ve yetimlerin 2025 yılı ikinci yarısında alacakları maaşları detaylandırmaktadır. Diğer hisse oranları için farklı tablolar geçerli olabilir.