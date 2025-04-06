Duman grubunun solisti Kaan Tangöze verdikleri son konserde ülkenin durumuna tepki gösterdi.

Şarkı arasında dinleyicileriyle sohbet eden Tangöze "Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'i getirdikleri hal übudur arkadaşlar. Çok enteresan zamanlarda yaşıyoruz, Saddam'ın Irak'ı mı, Esad'ın Suriyesi mi? Böyle miydi bu ülke?" ifadelerini kullandı.

ESPRESSOLAB GÖNDERMESİ

Bu sözleri sonra bir de Espressolab'ı ti'ye alan Kaan Tangöze "Espressolab'den aldığım vodka portakalımı yudumluyorum şu an arkadaşlar" dedi.

Kaan Tangöze'nin bu konuşması gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'deki mitingde boykot listesi açıklamıştı. Pek çok ünlü firmanın yer aldığı listede Espressolab de vardı. Özel "Kahvenin her türlüsünü severim ama Espressolab'den içmeyin" demişti.