Türkiye'nin tarım deposu şehirlerini etkisi altına alan 'zirai don' felaketi, son yılların en büyük mahsul kaybının görülmesine neden oldu.



Uzmanlar, kayısıdan fındığa, kirazdan bademe çok sayıda üründe tonlarca kayıp olduğunu belirtirken, çiftçiler için oldukça zorlu bir sezonun geçeceği uyarısında bulundu. Özellikle 10, 11 ve 12 Nisan'da tavan yapan zirai don olayı nedeniyle çiftçiler ürünlerini korumak için tarlada gece gündüz nöbete başlarken, üreticilerin yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile Jandarma güçleri koştu.

LASTİKLER YAKILDI, GÜNEŞ DOĞANA KADAR NÖBET TUTULDU



Çiftçilerin lastikler yakarak beklediği tarlada aynı zamanda yetkili ekipler don olayına karşı ilaçlama ve buhar yardımı gerçekleştirdi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu doğa olayının tarihin en kötü felaketlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Mart ve Nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık.

Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi.

Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık.

Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun.

Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler.

Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun.







