Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren iki golü de Aleksey Batrakov attı.
Rus futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi gol krallığında 4 golle 1. sırayı paylaşıyor. Galatasaray'ın yıldızı; Erling Haaland, Harry Kane ve Serhou Guirassy gibi önemli golcülerle aynı sayıya ulaşarak zirve yarışına katıldı.