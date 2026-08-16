Şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikâyeti üzerine kalp krizi ihtimaline karşı dün akşam hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sağlık durumuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bugün daha iyi olduğunu söyleyen Polat, "Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırılmıştım, doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum" ifadelerini kullandı.

Polat, "Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam ediyorum" derken, kendisine destek ziyaretinde bulunan ve geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara da teşekkür etti.

İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına rağmen tutuklanan Polat'ın daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Polat, ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından görevine dönmüştü.