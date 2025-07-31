Daha dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır başta olmak üzere farklı bölgelerde toplam 57 milyon varillik petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu. Vatandaş endişe içinde her rezerv bulundu açıklamasının ardından gelecek olan zammı beklemeye koyuldu. Henüz 24 saat geçmeden akaryakıt sektörü kaynakları, cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzine 1 liranın üzerinde zam yapılacağını bildirdi.

ÖTV'NİN ARDINDAN ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

3 Temmuz’da açıklanan ÖTV artışıyla birlikte arka arkaya zamlanan akaryakıt ürünleri, son haftalarda yatay seyretmişti. Ancak Brent petrol fiyatlarının 73 doların üzerine yükselmesiyle birlikte zam dalgası yeniden kapıda. Geçtiğimiz hafta 44 kuruşluk otogaz zammının ardından, bu kez motorin ve benzine de zam geliyor.

ZAM CUMARTESİ GECESİ GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde artış bekleniyor. Yeni zamla birlikte birçok ilde benzinin litre fiyatı yine 45 liraya dayanacak.

REZERVİN SONU ZAM!

Bu gelişmeler, dün yapılan rezerv açıklamasının hemen ardından yaşandığı için, kamuoyunda “rezerv müjdesi veriliyor ama yine zam geliyor” algısının doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

AYNI ŞEYLER YAŞANMIŞTI

Enerji Bakanı Bayraktar, Diyarbakır’daki analizlerde 4 ila 6 milyon varillik kaya petrolü potansiyeli tespit edildiğini açıklamış, keşfedilen rezervin toplam değerinin 4 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti. Ancak geçmişte yapılan benzer rezerv açıklamalarının ardından da enerji fiyatlarında artış yaşanması, bu tür müjdelerin vatandaş nezdinde güvenilirliğini sorgulatır hale getirdi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI

Öte yandan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda devam eden doğal gaz üretiminin ikinci fazının 2026’da tamamlanması planlanıyor. Bakanlık, buradan elde edilecek gazın 8 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti. Ancak tüm bu hedefler, vatandaşın bugünkü zamlı fatura gerçeğini değiştirmiyor.