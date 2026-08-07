Venüs, 6 Ağustos itibarıyla Terazi burcuna geçti. 10 Eylül'e kadar bu burçta kalacak olan Venüs'ün etkisinin özellikle Terazi, Kova ve İkizler burçlarında daha güçlü hissedileceği belirtiliyor.

İlişkilerde uyum arayışı öne çıkacak

Terazi burcunun yönetici gezegeni olan Venüs, bu konumdayken ilişkilerde uyum, karşılıklı anlayış ve uzlaşma isteğini artırıyor. Uzmanlar, çiftlerin bu süreçte sorunları konuşarak çözmeye daha yatkın olabileceğini, ortak planların ve romantik paylaşımların artabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi için de uygun bir dönem olduğu değerlendiriliyor.

En çok bu üç burç etkilenecek

Terazi

Venüs'ün kendi burcunda ilerlemesi nedeniyle Teraziler, bu dönemin etkilerini en yoğun hissedecek burçların başında geliyor. Romantik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanabilir, yeni tanışmalar gündeme gelebilir ve mevcut ilişkiler daha sağlam bir zemine oturabilir.

Kova

Kovalar için sosyal çevrenin hareketleneceği bir dönem öngörülüyor. Yeni insanlarla tanışma, flört etme ve ilişkilerde daha cesur adımlar atma ihtimali artabilir. İletişimdeki açıklık sayesinde yanlış anlaşılmaların çözülmesi de kolaylaşabilir.

İkizler

İkizler burçları ise bu süreçte hem romantik hem de sosyal anlamda daha aktif olabilir. Yeni başlangıçlar, keyifli davetler ve sürpriz karşılaşmalar ön plana çıkarken, mevcut ilişkilerde de daha sıcak ve samimi bir atmosfer oluşabilir.

Sadece aşk hayatını etkilemeyecek

Venüs'ün Terazi burcundaki yolculuğunun etkisi yalnızca ilişkilerle sınırlı kalmayacak. Astrologlara göre estetik anlayışı, yaratıcılık ve yaşamdan keyif alma isteği de bu süreçte güçlenebilir.

Özellikle Terazi, Kova ve İkizler burçları görünüşlerinde değişiklik yapmak, gardıroplarını yenilemek, evlerini dekore etmek ya da sanatsal faaliyetlere yönelmek isteyebilir.

10 Eylül'e kadar devam edecek

Astroloji yorumlarına göre Venüs'ün 10 Eylül'e kadar Terazi burcunda kalacağı bu dönem; aşk, sanat, moda, sosyalleşme ve kişisel mutluluğu artıracak aktiviteler açısından destekleyici bir süreç olarak değerlendiriliyor.