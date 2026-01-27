Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:  “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” 

Beşiktaş, İngiliz golcünün bonservisini dün  Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında almıştı. Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.