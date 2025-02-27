MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

MSB kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" yanıtını verdi.

DÜN ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

Milli Savunma Bakanım ve komutanlar Özel'e dava açacak. CHP genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetlerinden beş teğmeni ihraç ettiler. Disiplin Kurulu Başkanı Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’dı. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan, onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum.

Siz, arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum.

Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.”