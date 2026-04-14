Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah örgütü, dün gece İsrail’in kuzey kesimlerine yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. En az 40 insansız hava aracının kullanıldığı operasyonda, İsrail hava savunma sistemlerinin bir kısım araçları imha etmeyi başardığı ancak bazı İHA’ların hedeflerine ulaşarak bölgede ciddi hasar meydana getirdiği bildirildi.

İLK KEZ KULLANILDI

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu saldırıyı önceki operasyonlardan ayıran en temel fark, tespiti ve engellenmesi oldukça zor olan gelişmiş optik sistemlerle donatılmış bir İHA’nın ilk kez kullanılması oldu.

SİBER MÜDAHALELERE DAYANIKLI

Kiryat Şimona bölgesine düşen bu yeni nesil hava aracının, askeri literatürde gelişmiş bir hava silahı olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Söz konusu İHA’nın, elektronik harp yöntemlerine ve siber müdahalelere karşı tamamen korunaklı bir yapıda tasarlandığı, bu sayede İsrail’in savunma mekanizmalarını aşabildiği kaydedildi. Yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olan ve onlarca kilometre menzil kat edebilen bu aracın, binaların içinde dahi manevra yapabilecek kadar yüksek bir hassasiyete sahip olduğu öne sürülüyor.

İNTİHAR DRONELARI SAHAYA İNDİ

Saldırının bir diğer dikkat çeken boyutu ise Hizbullah’ın saha taktiklerinde yaptığı stratejik değişiklikler oldu. İsrail merkezli Globes haber sitesi, örgütün son dönemde Ukrayna-Rusya savaşında yaygınlaşan FPV tipi intihar dronlarını aktif bir şekilde kullanmaya başladığını duyurdu. Pilotun, cihaz üzerindeki kameradan gelen canlı görüntüyü özel bir gözlük vasıtasıyla izleyerek yönettiği bu araçların, yüksek hızlarda manevra yaparak doğrudan tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve askeri personeli hedef aldığı belirtiliyor.