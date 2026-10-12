Fransa'nın Korsika Adası'nda 10 Eylül 2026 tarihinde nadir görülen bir atmosfer olayı kaydedildi. Astrofotografçı Florian Riou, Montemaggiore köyü üzerinde beliren ve Kızıl Cin (Red Sprite) olarak adlandırılan devasa kızıl parıltıyı fotoğraflamayı başardı. Napoli ve Barselona kıyılarındaki şiddetli fırtına hücrelerinin üzerinde oluşan olayın 522 kilometre uzaklıktan görüntülenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GÖKYÜZÜNDE DEVASA KIZIL PARILTI

Korsika Adası'ndaki Montemaggiore köyü üzerinde görüntülenen atmosfer olayı, dev bir denizanasını andıran yapısıyla dikkat çekti. Astrofotografçı Florian Riou tarafından çekilen fotoğrafta, gökyüzünün üst katmanlarında oluşan kırmızı renkli plazma parıltısı net biçimde görüldü. Olayın Napoli ve Barselona kıyılarında meydana gelen şiddetli fırtına hücrelerinin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Fotoğrafçı, atmosferde çok kısa süreliğine oluşan bu ışık olayını 522 kilometre uzaklıktan kaydetti.

KIZIL CİN (RED SPRITE) NEDİR?

Kızıl Cin, bilimsel literatürde Geçici Işık Olayları (TLE) olarak sınıflandırılan ve atmosferin üst katmanlarında meydana gelen elektriksel boşalma türlerinden biri olarak biliniyor. Alışılagelmiş yıldırımlardan farklı olarak fırtına bulutlarının altında değil, üzerinde oluşuyor. Genellikle yer yüzeyinden yaklaşık 40 ila 90 kilometre yükseklikte, stratosfer ve mezosfer katmanlarında meydana geliyor. Kırmızımsı ve turuncu renklerde görülen bu olay, atmosferde çok kısa süreli bir ışık parlaması oluşturuyor.

KIZIL CİN NASIL OLUŞUYOR?

Kızıl Cin oluşumu, fırtına bulutları ile yeryüzü arasında meydana gelen güçlü ve pozitif yüklü yıldırım deşarjlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşiyor. Bu elektriksel boşalmalar, bulutların üzerindeki atmosfer katmanlarında güçlü bir elektrik alanının oluşmasına neden oluyor. Ortaya çıkan elektrik alanı, yüksek irtifada iyonize bir parıltı meydana getiriyor. Böylece normal yıldırımlardan farklı olarak bulutların çok üzerinde kızıl renkli ışık yapıları oluşuyor.

NEDEN DENİZANASINA BENZİYOR?

Kızıl Cin olarak adlandırılan atmosfer olayları, farklı biçimlerde ortaya çıkabiliyor. Genellikle devasa bir denizanasını veya havucu andıran şekiller oluşturan bu parıltılar, kırmızımsı-turuncu renkleriyle dikkat çekiyor. Bazı örneklerde aşağı doğru uzanan mavi renkli kollar da görülebiliyor. Korsika Adası'nda kaydedilen görüntüde de denizanasına benzeyen geniş bir kızıl ışık yapısı ortaya çıktı.

YALNIZCA SANİYENİN BİNDE BİRİ KADAR SÜRÜYOR

Kızıl Cin olaylarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, son derece kısa süreli olmaları. Bu elektriksel parıltılar genellikle 3 ila 10 milisaniye arasında gerçekleşiyor. Saniyenin binde biriyle ölçülen bu süre nedeniyle olayların insan gözüyle fark edilmesi oldukça zor oluyor. Korsika'da 10 Eylül 2026 tarihinde çekilen fotoğraf, kısa süreli atmosfer olayının ayrıntılı biçimde görüntülenmesini sağladı.