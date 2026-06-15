Türkiye'nin birçok farklı ilinde yaşayan insanlar, dün gece uykuya dalmakta güçlük yaşadığını belirterek sosyal medyada bu durum hakkında paylaşımlarda bulundu.



Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda dün gece saatlerinde bir güneş fırtınası yaşandığının belirtilmesi ve bu durumun uykusuzluğa yol açtığının öne sürülmesi ortalığı hareketlendirdi.



Kısa sürede binlerce kişi bu paylaşımın altına yorum yaptı. Birçok kullanıcı gece boyunca uykuya dalmakta zorlandığını, sabah ise baş ağrısı ve yorgunlukla uyandığını söyledi. Bu durum, "güneş fırtınası" ve "uzay havası" başlıklarını sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına soktu.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Güneş'in yüzeyinde zaman zaman büyük patlamalar meydana gelir. Bu patlamalar sonucu uzaya yayılan yüklü parçacıklar, Dünya'nın etrafındaki koruyucu manyetik alanla çarpışır. Bilim insanları bu olaya "jeomanyetik fırtına" adını veriyor.

Güçlü güneş fırtınalarının bilinen en net etkisi teknoloji üzerinedir. Bu fırtınalar; uyduları, GPS sinyallerini, radyo iletişimini ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyebilir.

BİLİM İNSANLARI MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI

Güneş fırtınası haberlerinin ardından insanların baş ağrısı ve halsizlikten şikayet etmesi yeni bir durum değil. Peki, bilim bu konuda ne diyor?

Teknolojiye Etkisi Kesin: Bilim dünyası, bu fırtınaların teknolojik altyapılara zarar verdiği konusunda hemfikir.

İnsana Etkisi Kanıtlanmış Değil: Uzay hava olaylarının insan biyolojisi, uyku düzeni ve ruh hali üzerindeki etkilerini inceleyen bazı araştırmalar var. Ancak bilim dünyasında, güneş fırtınalarının doğrudan baş ağrısına veya uykusuzluğa yol açtığına dair kesin ve kanıtlanmış bir görüş bulunmuyor.

TEPKİLER GERÇEK Mİ YOKSA TESADÜF MÜ?

Sosyal medyada yüzlerce kişinin aynı anda benzer şikayetleri dile getirmesi dikkat çekici olsa da uzmanlar bu durumun doğrudan güneş fırtınasından kaynaklandığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar hala devam ediyor.