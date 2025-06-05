Türkiye'de peş peşe depremler meydana geliyor. AFAD, Çanakkale'de hissedilen Ege Denizi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem olmuştu. Deprem, 3,5 büyüklüğünde meydana gelmişti. Akşam İstanbul'da yaşanan tedirginliğin ardından sabah saatlerinde de Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Ardından bir korkutan haber de Çanakkale'den geldi . Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Çanakkale'de de hissedildi. Depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
Detay:https://t.co/Z05BHnt3wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi