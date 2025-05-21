Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Birçok vatandaş tarafından hissedilen deprem küçük çaplı endişeye neden oldu.

Depremin ardından deprem uzmanları da TV programlarında ve sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu.

Uzmanların aynı söylemde birleştiği görüldü.

"HENÜZ ERKEN"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok.

Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir.

Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır.

Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken.

Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi.

Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız."

"KUMBURGAZ ÜZERİNDE"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ARTÇILAR KABUL EDİLEBİLİR"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları kaydetti:

"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur."

"BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ"

Profesör Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman Bektaş ise X'ten yaptığı açıklamada, "Merkezi Marmara Fayı doğudaki İzmit, batıdaki Ganos Fayı gibi büyük deprem enerjisi biriktiremiyor. Sürünerek (CREEP ) deprem enerjisi harcıyor. BU NEDENLE BÚYÜK DEPREM ÜRETEMEZ" dedi.