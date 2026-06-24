Hava Forum’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Schumann rezonansı olarak bilinen Dünya’nın doğal elektromanyetik frekanslarını yeniden gündeme getirdi. Paylaşımda, son 48 saat içinde Schumann grafiğinde dikkat çekici değişimler gözlendiği belirtilirken, bazı kişilerin yaşadığı çeşitli belirtilere de dikkat çekildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Son Dakika | Dünya'nın doğal elektromanyetik rezonanslarını gösteren schumann grafiğinde son 48 saatte dikkat çekici hareketlilik var. Şu etkilerden biri sizde de oldu mu?

Baş ağrısı

Rüyalar

Huzursuz uyku

Bir şeyler ters gidiyor hissi”

SOSYAL MEDYADA BENZER ŞİKAYETLER GÜNDEM OLDU

Paylaşımın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı son günlerde yaşadıkları uyku problemlerini ve fiziksel rahatsızlıklarını paylaşmaya başladı. Gece sık sık uyanma, uykuya dalmakta zorlanma, yoğun rüyalar görme ve sabah yorgun uyanma gibi şikayetler kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar son birkaç gecedir uyku düzenlerinin bozulduğunu ifade ederken, bazıları ise belirgin bir neden olmaksızın baş ağrısı ve huzursuzluk yaşadıklarını dile getirdi.

“BU GECE NEDEN UYUYAMADIK?” SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında “bu gece neden uyuyamadım?”, “neden dinlenmeden uyandım?”, “son günlerde neden farklı rüyalar görüyorum?” ve “baş ağrısıyla huzursuzluk arasında bir bağlantı olabilir mi?” soruları yer aldı.

Kullanıcıların benzer deneyimleri paylaşması, Schumann rezonansına ilişkin tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

SCHUMANN REZONANSI NEDİR?

Schumann rezonansı, Dünya yüzeyi ile iyonosfer arasında oluşan son derece düşük frekanslı doğal elektromanyetik dalgaları tanımlayan bir kavram olarak biliniyor. Bu rezonans değerlerinde meydana gelen değişimler zaman zaman bilim meraklıları ve doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Özellikle grafiklerde olağan dışı hareketlilik görüldüğünde konu sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılıyor ve çeşitli yorumlara neden oluyor.

EN ÇOK KONUŞULAN BELİRTİLER NELER OLDU?

Hava Forum’un paylaşımında yer alan belirtilerle sosyal medyada paylaşılan deneyimlerin büyük ölçüde örtüştüğü görüldü. Baş ağrısı, yoğun rüya görme, bölünen uyku, sabaha karşı uyanma ve gün boyunca hissedilen huzursuzluk en sık dile getirilen şikayetler arasında öne çıktı.

Bazı kullanıcılar gece boyunca uyuyamadıklarını belirtirken, bazıları ise yeterli süre uyumalarına rağmen dinlenmiş hissetmediklerini ifade etti. Nedeni açıklanamayan yorgunluk hissi ve içsel gerginlik duygusu da dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.

UZMANLAR KESİN BİR BAĞLANTI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR MU?

Schumann rezonansı ile insan sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğuna dair bilim dünyasında üzerinde uzlaşılmış kesin bir görüş bulunmuyor. Uzmanlar; stres, anksiyete, hava koşullarındaki değişimler, sıcaklık artışları, düzensiz yaşam alışkanlıkları ve biyolojik ritimdeki bozulmaların baş ağrısı ve uyku problemleri üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle sosyal medyada gündem olan benzer paylaşımların ilgi çekmesine rağmen, yaşanan belirtilerin tek bir nedene bağlanmadan değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

DİKKAT ÇEKEN ASIL NOKTA NEYDİ?

Schumann grafiğinde gözlenen hareketlilik kadar, aynı zaman diliminde çok sayıda kişinin benzer şikayetleri paylaşması da dikkat çekti. Baş ağrısı, huzursuz uyku, yoğun rüyalar ve açıklanamayan bir rahatsızlık hissi birçok kullanıcı tarafından aynı saatlerde dile getirildi. Bu durum sosyal medyada “Bu gece yine kimse doğru düzgün uyuyamadı mı?” sorunun öne çıkmasına neden oldu: