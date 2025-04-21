Vatikan, Pazartesi günü Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'un öldüğünü duyurdu.

Papalık kurumuna ve Katolik Kilisesi'nde köklü değişiklikler yapmak için büyük çaba gösteren, insan haklarını savunurken sıklıkla başka papaz ve kardinellerle çatışan Papa, yaşamını yitirdi.

Papa Franciscus’un ölümünün ardından Katolik Kilisesi “sede vacante” (boş makam) dönemine girdi. Kardinaller Meclisi, yeni Papa’yı seçmek üzere Vatikan’daki Sistine Şapeli’nde toplanacak.

88 yaşındaki Francis, papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti. Son dönemde yaşadığı çift taraflı zatürre sonucu, 38 günlük tedavisi sırasında doktorlarının görüşüne göre "ölümden dönen" Papa, durumunun iyiye gitmesine rağmen konuşmakta ve nefes almakta güçlük çekiyordu.

Paskalya bayramından bir gün sonra ölen Papa, Aziz Petrus meydanında halkı selamlamış, bebekleri kutsamış ve aynı gün ABD Başkan yardımcısı J.D. Vance ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Papa'nın ani ölümü birçok kişi için bir şok etkisi yarattı. Haftalarca tedavide kalan, solunum cihazına bağlı yaşamak durumunda kalan ve ilaç tedavisi sebebiyle "hafif" böbrek yetmezliği geçiren Papa, tüm sorunlara rağmen tedavisini bitirmiş ve Papalık görevini devretmeyi reddetmişti.

DEĞİŞİMLERLE DOLU BİR HAYAT

76 yaşında Papalık tahtına oturan Arjantin doğumlu Franciscus, eski adıyla Jorge Mario Bergoglio, 2013 yılında Papa seçildi.

Cizvit tarikatından gelen ve Latin Amerika kökenli ilk Papa olan Francis, yönetimi boyunca küresel ısınma gibi konularla mücadele etti ve Katolik Kilisesi'nde olağanüstü reformlar gerçekleştirdi.

Ancak, bazı geleneksel konulardaki tutumları nedeniyle eleştirilerle karşılaştı. Özellikle LGBT bireylerin ve boşanmış Katoliklerin de kilisede kabul görmesi hakkındaki açıklamaları, bazı çevrelerde eleştirilmesine neden oldu.

Papa Franciscus, 17 Aralık 1936'da Buenos Aires'te doğdu. Çocukken geçirdiği akciğer enfeksiyonu sebebiyle sağ ciğerinin yarısı ameliyatla alındı. Bu sağlık sorunu, hayatı boyunca Papa'nın peşini bırakmadı.

Kimya teknisyeni olarak eğitim aldıktan sonra, 1969'da rahip olarak atandı. 1998'de Buenos Aires Başpiskoposu oldu ve 2001'de Kardinal unvanını aldı.

2013'te Papa seçildiğinde, "Franciscus" adını alarak, Aziz Francis'in yoksullara yardımlarını ve barışa olan bağlılığını üstlenmeye ant içti.

Papalık döneminde, cinsel istismar skandallarına karşı sert önlemler aldı ve Vatikan'da yapısında şeffaflık için çaba gösterdi.​

Franciscus'un liderliği, Katolik Kilisesi'ni daha kapsayıcı ve çağdaş bir yöne taşımayı amaçladı. Ancak, kadınların rahiplik yapması ve kürtaj gibi konularda geleneksel duruşunu korudu.

Ölümüyle birlikte, Katolik Kilisesi yeni bir lider seçme sürecine girecek. Yeni liderin kim olacağı ise kardinaller arasındaki seçim sonucunda belli olacak.

PAPA ÖLDÜ: ŞİMDİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Papa Francis'in ölümüyle Vatikan, şimdi bir 'boş makam' süreciyle karşı karşıya kaldı. bir papalığın sona erdiği ve yenisinin başlayacağı döneme giren Katolik kilisesi, Papa'nın ölümün ardından ilk adımı Kardinal Kevin Farrell ile birlikte atacak.

Vatikan'ın 'Camerlongo' ofisine tutan Farrell, önce Papa’nın ölümünü resmen duyuracak. Daha sonra onun özel dairesini mühürleyecek ve cenaze hazırlıklarını başlatacak.

Papa’nın tabutunun ne zaman Aziz Petrus Bazilikası’na getirilip cemaat huzuruna çıkarılacağına Camerlengo ile üç yardımcısı birlikte karar verecek.

Bu ekip, Papa’ya ait olan “Balıkçı Yüzüğü” ile kurşun mührün kırılmasını da sağlayacak. Böylece Papa'yı temsil eden bu simgelerin yeniden kullanılması önlenecek.

Francis için otopsi yapılmayacak. Kardinaller, cenaze ve defin tarihini belirleyecek. Normal şartlarda cenaze, ölümü takip eden dört ila altı gün içinde Aziz Petrus Meydanı’nda düzenleniyor.

Ancak Francis daha önce Aziz Petrus Bazilikası’nın altındaki mezara değil, Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gömülmek istediğini açıklamıştı. Ayrıca sade bir ahşap tabut tercih ettiğini belirtmişti. Bu sebeple cenazede istisnaların olması bekleniyor.

DOKUZ GÜN YAS TUTULACAK

Yas törenleri dokuz gün boyunca devam edecek. Bu süre zarfında Kilise'nin günlük işleri Kardinaller Koleji tarafından yürütülecek. Ancak bu dönem boyunca kilise yönetiminin yetkileri oldukça sınırlı olacak ve merkezi idare büyük ölçüde duracak.

Papa seçimi için toplanacak olan kardinaller konseyi, Papa'ın ölümünden sonraki 15 ila 20 gün içinde Sistina Şapeli’nde başlayacak.

Konsey süresince kardinaller Vatikan dışına çıkamayacak. Oylamanın hangi gün başlayacağına kolejdeki üyeler birlikte karar verecek.

Seksen yaşın altındaki tüm kardinaller gizli oylamaya katılabilecek. Yeni Papa'nın seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk ve bir oy fazlası gerekiyor.Bu nedenle seçim birkaç tur oylamayı bulabiliyor ve günler sürebiliyor.

Oylama tamamlandığında, seçilen kardinal bu görevi kabul edip hangi adı alacağını açıklıyor. Ardından bacadan çıkan beyaz duman, dünyanın yeni bir Papa seçildiğini öğrenmesini sağlıyor. Siyah duman ise oylamanın sonuçsuz kaldığını gösteriyor.

Son olarak Kardinaller Koleji’nin dekanı, Aziz Petrus Bazilikası’nın ana balkonuna çıkarak “Habemus Papam” diyerek yeni Papa’yı ilan ediyor. Yeni lider kalabalığa ilk kutsamasını meydanda veriyor.