Dün sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra yurdun birçok noktasındaki üniversitelerde protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmişti.
Bugün de birçok Üniversitede öğrenciler protesto kararı aldı.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş'a yürürken; İstanbul Üniversitesi öğrencileri de oturma eylemi yapacak.
Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi, Bilkent, Türk Alman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde de çeşitli protestolar düzenlenecek.