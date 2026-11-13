İzmir'de oynanan UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde Belçika karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, Türk futbol tarihinin en karanlık istatistiklerinden birini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Uluslar Ligi maratonunda sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0, İtalya'ya 3-1 ve son olarak İzmir'de yine Belçika'ya 2-1 boyun eğen Ay-Yıldızlı ekibimiz, resmi maçlarda üst üste 5. yenilgisini aldı. Milliler, böylesine ağır bir 5 maçlık mağlubiyet serisini en son tam 44 yıl önce, 1980–1982 yılları arasında yaşamıştı.

29 YILLIK İÇ SAHA SERİSİNİN SONU

Türk futbol tarihine kara bir leke olarak kazınan 1980–1982 döneminde A Milli Takım, tam 8 karşılaşmadan üst üste yenilgiyle ayrılmıştı. 1982 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan o kabus dolu süreçte Milliler; Galler'e 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya'ya 2-0 ve 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne ise 4-0 ve 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Ardından Macaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Ay-Yıldızlılar, o tarihi kötü gidişata ancak 27 Aralık 1982 tarihinde Arnavutluk karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle son verebilmişti. İzmir'deki mağlubiyetle birlikte ayrıca 1997 yılından bu yana süren seri de bozuldu ve A Milli Takımımız 29 yıl aradan sonra ilk kez kendi sahasında Belçika'ya kaybetti.

ARDA 5 YILLIK MAKUS TALİHİ KIRDI

İzmir'deki karamsar tabloda Ay-Yıldızlı taraftarların yüreğine su serpen tek an ise maçın 20. dakikasında yaşandı. Milli yıldızımız Arda Güler, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta son derece sert ve milimetrik bir vuruşla meşin yuvarlağı "doksan" diye tabir edilen üst köşeden ağlarla buluşturdu.

Arda'nın bu klas golü, A Milli Takım'ın uzun süredir devam eden bir şanssızlığını da tarihe gömdü. Genç süperstar, Ay-Yıldızlı ekibimizin Mart 2021'den bu yana doğrudan serbest vuruştan kaydettiği ilk gole imza attı. Millilerimiz bundan önceki son frikik golünü, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz unutulmaz karşılaşmada bulmuştu.