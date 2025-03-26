Zamlar dur durak bilmeden devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışla beraber akaryakıt fiyatlarında artışlar yaşanıyor.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte tabelalar değişti. Benzine de dün 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı.
26 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte tabelalarda son durum...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.29 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL