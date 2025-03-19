İstanbul Üniversitesi, dün yaptığı açıklamada  aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. 

SABAH PROFESÖRDÜ, AKŞAM LİSE MEZUNU OLDU 

Alınan karar sonucu diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmaması halinde öğretim üyeliğine devam edemeyecek. 

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı. 

Diploması iptal edilen 28 kişinin isimleri şu şekilde:

Pembegül Besen

N. Aylin Ataay - Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

Mustafa Kerem Erman: Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı

S. Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Timuçin Törcmen

Ekrem İmamoğlu 