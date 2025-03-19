İstanbul Üniversitesi, dün yaptığı açıklamada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.
Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı.
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Alınan karar sonucu diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmaması halinde öğretim üyeliğine devam edemeyecek.
Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.
Diploması iptal edilen 28 kişinin isimleri şu şekilde:
Pembegül Besen
N. Aylin Ataay - Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
Mustafa Kerem Erman: Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı
S. Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra
Timuçin Törcmen
Ekrem İmamoğlu