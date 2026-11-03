Formula 1'deki henüz ikinci profesyonel sezonunda dünya şampiyonluğuna ulaşarak imkansızı başaran Kimi Antonelli, motor sporlarının en çok kazanan yeni küresel ikonu haline geldi. Şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte sözleşmesindeki özel başarı maddeleri devreye giren İtalyan pilot, bu sezon yalnızca Mercedes'ten yaklaşık 11.1 milyon dolar garanti ücret elde etti.

Takımlar Şampiyonası katkısı, yarış galibiyetleri ve puan primleriyle birlikte bu rakamın 13.4 milyon dolarlık ek bonusla 24.5 milyon dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Küresel sponsorların gözdesi haline gelen 20 yaşındaki sürücünün, uzun vadeli sponsorluk ve dev marka anlaşmalarıyla birlikte F1 dünyasının 1.34 milyar dolarlık bir sonraki milyarderi olacağı öngörülüyor.

MONACO YERİNE SAN MARİNO TERCİHİ

Rakiplerinin neredeyse tamamı vergi cenneti Monaco'da ultra lüks bir yaşam sürerken, Antonelli şaşırtıcı bir tercihle İtalya sınırları içindeki San Marino Cumhuriyeti'nde ikamet ediyor. Memleketi Bologna'ya yaklaşık 130 kilometre mesafede bulunan bu küçük dağ cumhuriyetinde yaşayan genç yıldız, ehliyetini de F1 kariyerine adım atmadan sadece birkaç hafta önce burada aldı.

San Marino tercihi, hem yurt dışı gelirlerine uygulanan yüzde 7'lik sabit düşük gelir vergisi avantajıyla finansal bir koruma sağlıyor hem de aile bağlarına dayanıyor. Babası Marco Antonelli'ye ait AKM Motorsport takımının merkezinin San Marino'da bulunması, genç şampiyonun köklerinden kopmadan sade bir hayat sürmesini sağlıyor. Antonelli, rakiplerinin milyonlarca dolarlık garajlarına inat şimdilik Mercedes'in kendisine tahsis ettiği 241 bin dolar değerindeki Mercedes-AMG GT 63 ile yetiniyor.