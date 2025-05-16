Gazeteci Furkan Karabay, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme ve Cumhurbaşkanına hakaret suçları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Dün tutuklanan Karabay'ın bugün hesabına erişim engeli getirildi.
Avukat Enes Ermaner , "Karabay'ın X hesabı, tutuklama kararını veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile erişime engellendi."bilgisini paylaştı.
Ermaner şu ifadeleri kullandı:
İçi boş bir dosyada haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklama kararı vererek Furkan'ın özgürlüğünü elinden alan hakimlik, hesabına erişim engeli kararı vererek ifade özgürlüğünü de elinden almıştır.
Karara karşı itiraz edecek olmakla birlikte cezaevindeyken dahi ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen yargısal erke karşı Furkan'ın burada sesi olacağız.