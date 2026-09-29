Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi falezler mevkisinde öğle saatlerinde yürek burkan bir olay meydana geldi. GÜVENLİK KAMERASINDAN İZİNİ SÜRDÜLER Dün sabah saatlerinden itibaren 40 yaşındaki Nil Bölükbaş’tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirerek mahalle genelinde arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru yürüdüğünü belirledi. Aramalarını falez bölgesinde yoğunlaştıran yakınları, dik kayalıkların alt kısmında bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. DENİZ POLİSİ BOTA ALARAK LIMANA GÖTÜRDÜ İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kayalıklardaki cansız bedenin dünden beri aranan Nil Bölükbaş’a ait olduğu saptandı. Falezlerden düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Bölükbaş’ın cenazesi, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle karadan tahliye edilemedi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ekipleri, botla kayalık alana yanaşarak kadının cenazesini bota alıp Yat Limanı'na götürdü. Nil Bölükbaş’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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