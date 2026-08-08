Akşamdan kalan pilavı buzdolabından çıkarıp tavada ya da mikrodalgada dumanı tütene kadar ısıtmak, pek çoğumuzun pratik bir çözüm olarak gördüğü alışkanlıklardan biri. Yemeğin sıcak olması gıda güvenliği açısından içinizi rahatlatıyor olabilir fakat uzmanlar çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Yüksek ısı, pilavın dün akşam tezgâhta beklerken maruz kaldığı tehlikeyi ortadan kaldırmaya yetmiyor.

ISIYA DIRENÇLİ BAKTERİLER BULUNUYOR

Pirinç, tarladan soframıza gelene kadar bünyesinde "Bacillus cereus" adında dirençli bir bakteri barındırabiliyor. Pirinci pişirip kaynatmak canlı bakterilerin çoğunu öldürse de, bir kısım bakteriler yüksek sıcaklıktan sağ çıkabiliyor. Tencere piştikten sonra oda sıcaklığında bekletildiğinde, nemli ve ılık ortamı bulan bu bakteriler canlanarak çoğalmaya başlıyor.

TENCEREDEKİ ZEHİRLİ MADDELER ÖLMÜYOR

Asıl kritik nokta ise bu bakterilerin ürettiği "cereulide" adlı toksin. Bu tehlikeli toksin ısıya, mide asidine ve hatta sindirim enzimlerine karşı inanılmaz bir dirence sahip. Yani ertesi gün pilavı ne kadar yüksek ısıda kavurursanız kavurun, bakteriler ölse bile tencerede biriken zehirli maddeler yok olmuyor.

"KOKUSUNDA BİR ŞEY YOKTU" DİYEREK ALDANMAYIN

Bu tür gıda zehirlenmeleri genellikle yemeğin ardından gelen 1 ila 6 saat içinde şiddetli mide bulantısı ve kusma ile kendini gösteriyor. En tehlikeli tarafı ise pilavın kokusunda, tadında ya da görünüşünde hiçbir değişiklik olmaması. Dolayısıyla geleneksel yöntemlerle yapılan tat ve koku kontrolleri pilavın güvenli olduğunu kanıtlamıyor.

EN GEÇ 1 SAAT İÇİNDE BUZDOLABINA KALDIRIN

Dünden kalan her pilavı çöpe atmak elbette gerekmiyor; ancak doğru muhafaza kurallarına uymak şart. Gıda güvenliği uzmanları pişen pilavı büyük tenceresinde tezgâhta soğumaya bırakmanın yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu belirtti. Büyük tencerelerin ortası uzun süre ılık kalarak bakteri üremesine davetiye çıkarıyor. Pilavı sığ ve küçük kaplara bölerek en geç 1 saat içinde buzdolabına kaldırmalısınız.

SADECE 1 KEZ ISITILMALI

Buzdolabından çıkarılan pilav 24 saat içinde tüketilmeli ve sadece bir kez ısıtılmalı. Mikrodalgada ısıtılacaksa kenarlarının ısınması yetmez; ara ara karıştırılarak her yerinden buhar çıkması sağlanmalıdır.

Paket servis pilavların restoran tarafında zaten önceden pişirilip ısıtılmış olma ihtimali yüksektir. Nasıl hazırlandığını bilmediğiniz dışarıdan söylenmiş pilavları saklamayıp aynı gün tüketmek en güvenli yoldur.