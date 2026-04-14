Nepal’de resmi olarak kullanılan Bikram Sambat takvimi, Miladi takvime göre yaklaşık 56 yıl 8 ay ileride yer alıyor. Bu nedenle ülkede tarih hesaplamaları, dünyanın büyük bölümünden farklı şekilde yapılıyor.

KÜLTÜREL KİMLİĞİN PARÇASI

Bikram Sambat takvimi yalnızca bir zaman ölçüm sistemi değil; aynı zamanda Nepal’in kültürel ve tarihsel kimliğinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Antik kökenlere dayanan bu takvim, dini ritüellerden resmi işlemlere kadar günlük yaşamın pek çok alanında aktif biçimde kullanılıyor.

YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANIYOR

Nepal’de yeni yıl genellikle nisan ayının ortasında başlıyor. Bu dönemde ülke genelinde festivaller düzenleniyor, insanlar geleneksel kıyafetler giyerek kutlamalara katılıyor ve tapınaklarda dualar ediliyor.

İKİ TAKVİM BİR ARADA KULLANILIYOR

Takvimler arasındaki fark nedeniyle özellikle uluslararası işlemlerde karışıklık yaşanmaması için Miladi takvim de kullanılmaya devam ediyor. Bu yüzden resmi belgelerde çoğu zaman her iki takvime de birlikte yer veriliyor.