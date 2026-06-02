A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'ndan çıkış yapan milliler, İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Konvoy hem yollardaki vatandaşlardan büyük ilgi gördü hem de görsel bir şölene imza attı.

DÜNYA BASINI MANŞETTEN GÖRDÜ

İstanbul’da yaşanan bu sıra dışı ve gurur dolu anlar, sadece Türkiye’de değil, uluslararası spor medyasında da birinci sıraya yerleşti. Dünyanın önde gelen spor yayıncıları, bu anların görüntülerini manşetlerine taşıdı.

İşte atılan manşetler:

ESPN: ''Türk Milli Takımı'na inanılmaz bir uğurlama.''

CBS: ''Türkiye Milli Takımı inanılmaz bir konvoyla karşılandı.''

DAZN: ''Türk Milli Takımı'na görkemli bir kortej.''