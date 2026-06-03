Nisan ayındaki brüt alımlar toplamda 33 tonu bulurken, brüt satışlar ise 16 ton seviyesinde kaldı. Bu durum, merkez bankalarının uzun vadeli altın biriktirme iştahının devam ettiğini gösteriyor.

POLONYA VE ÇİN ALIMDA BİR NUMARA

Nisan ayının en dikkat çeken alıcısı Polonya Ulusal Bankası oldu. Polonya, Nisan ayında 14 ton altın alarak yıl başından bu yana gerçekleştirdiği toplam alımı 45 tona ulaştırdı. Bu hamleyle birlikte Polonya’nın toplam altın rezervleri 395 tona yükseldi.

Altın alım serisini istikrarlı şekilde sürdüren Çin Halk Bankası (PBoC) ise Nisan ayında 8 ton daha alım yaparak kesintisiz alım sürecini 18. aya taşıdı. Çin’in resmi altın rezervleri böylece 2.322 tona ulaştı. Bir diğer istikrarlı alıcı olan Çekya Ulusal Bankası da Nisan ayında 2 ton altın alarak üst üste 38. ayda da rezervlerini artırmış oldu.

TÜRKİYE SATIŞTA İLK SIRADA YER ALDI

Nisan ayında brüt satışların arkasındaki ana aktörler ise Özbekistan Merkez Bankası (1 ton satış) ve Rusya Merkez Bankası (6 ton satış) oldu. Rusya, bu hamlesiyle birlikte yıl başından bu yana üst üste 4. ayda da altın rezervlerinde azalış kaydetti.

"Yıl başından bu yana merkez bankalarının altın faaliyetleri" grafiğine göre Türkiye yılın ilk aylarında gerçekleştirdiği işlemlerle net satış tarafında açık ara ilk sırada yer alıyor.

Grafiğe göre Türkiye, yıl başından bu yana resmi rezervlerinde yaklaşık 79-80 tonluk bir net azalış kaydetti ve dünya genelinde rezervi en çok azalan ülke oldu.

Raporda, mart ayındaki bu büyük ölçekli hareketliliğin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında neredeyse tamamen yatay bir seyir izlediği ve altın rezervlerinde kayda değer bir değişim raporlamadığı belirtildi.

Haftalık veriler baz alındığında, TCMB'nin kısa vadeli altın/USD swap (takas) sözleşmelerinin nisan ayı içinde vadesinin dolduğu, geriye ise yalnızca 1 ila 3 ay vadeli daha uzun dönemli swap sözleşmelerinin kaldığı gözlendi.