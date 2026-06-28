World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) verilerine göre, 2024'te küresel maden altın üretimi 3.661,2 ton oldu.
Çin, 380,2 tonla açık ara liderliğini korurken, Afrika kıtası küresel arzın yaklaşık dörtte birini sağladı.
Çin, 380,2 ton üretimle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda (küresel üretimin yüzde 10’undan fazlası).
Afrika ülkeleri toplamda küresel altın üretiminin neredeyse yüzde 25’ini karşılıyor.
Rusya ve Avustralya güçlü takipçiler olurken, Türkiye 29. sırada 30,6 ton üretimle listede yer aldı.
Çin’in uzun yıllardır süren liderliği, güçlü madencilik altyapısı ve devlet desteğiyle sürdürüyor. Afrika’nın yükselişi ise kıtanın maden sektörüne yapılan yatırımların sonucu. Türkiye, 30,6 tonluk üretimiyle listenin 29. sırasında yer aldı.
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