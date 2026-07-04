Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) yayımladığı son verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayındaki üç ton altın satışıyla birlikte 2026’nın ilk beş ayındaki rezervlerden toplam net altın satışı 81 tona ulaştı. TCMB, Rusya'nın ardından yılın en büyük ikinci resmi altın satıcısı oldu.

Rapora göre, mayıs ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervleri net 41 ton arttı. Alımların büyük bölümü Polonya ve Çin öncülüğünde gerçekleşirken, Türkiye ve Rusya satış yapan ülkeler arasında yer aldı.

EN ÇOK ALTIN ALAN VE SATAN ÜLKELER

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, mayısta Türkiye 3 ton, Rusya ise 6 ton altın sattı.

Yıl başından bu yana bakıldığında ise Türkiye'nin toplam net satışı 81 tona ulaşırken, en çok satış yapan merkez bankası oldu. Rusya aynı dönemde 34 ton altın sattı.

Mayıs ayında en fazla altın alan merkez bankası 18 tonla Polonya olurken, yıl başından bu yana net alımlar 64 tona yükseldi. Polonya’nın toplam altın rezervi ise 614 tona ulaşırken, Polonya Merkez Bankası'nın uzun vadede 700 tonluk rezerv hedefi olduğu da biliniyor.

İkinci sırada bulunan Çin mayısta 10 ton altın alarak üst üste 20'nci ay da rezervlerini artırmaya devam etti. Çin'in bu yılki toplam alımı 25 tona yükselirken, resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 331 tona çıktı.

Orta Asya ülkeleri merkez bankaları da altında alım yönünde öne çıktı. Özbekistan mayısta dokuz ton altın alarak yıl başından bu yana toplam 33 tona ulaşırken, 2026’da en fazla altın alan ikinci ülke oldu. Özbekistan'ın toplam rezervlerinin yüzde 87'si altından oluşturuyor.

Kazakistan mayısta 7 ton altın alırken yılın ilk beş ayında toplam 20 tonluk net alım gerçekleştirdi. Singapur mayısta dört ton altın alarak Eylül 2025'ten bu yana ilk kez aylık bazda rezerv artırdı.

LATİN AMERİKA ALTINA HÜCUM ETTİ

Rapor, 2026'da Latin Amerika merkez bankalarının da altın rezervlerini artırmaya başladığını ortaya koydu.

Şili yıl başından bu yana yaklaşık 8 ton altın alırken, Guatemala 2 ton, Bolivya ve Uruguay ise birer ton altını rezervlerine ekledi.

Dünya Altın Konseyi, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin bu eğilimde rol oynayabileceğini, ancak bunun kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Araştırması'na göre, merkez bankalarının altına ilgisi güçlü şekilde devam ediyor.

Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 89'u önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artacağını öngörüyor.

Katılımcıların yüzde 45'i ise kendi kurumlarının da gelecek bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtti. Bu oran, araştırmanın bugüne kadarki en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN ETF YATIRIMI

Raporda dikkat çeken gelişmelerden biri Kore Merkez Bankası tarafından gelirken, banka döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında yurt dışındaki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Merkez bankalarının altın yatırımlarını ETF'ler aracılığıyla gerçekleştirmesi nadir görülen bir durum olurken, Dünya Altın Konseyi araştırmasına göre, merkez bankalarının yalnızca yüzde 4'ü altın yatırımlarında altın destekli ETF'leri kullanıyor.