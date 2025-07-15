Altın fiyatları, 2025’in ilk altı ayında ABD doları bazında yüzde 26 artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Diğer tüm para birimlerinde de çift haneli getiri sağlayan altın, yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri haline geldi. Zayıflayan ABD doları, düşük faiz getirileri ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.

ALTINDA 2025'İLK YARISINDA REKOR YÜKSELİŞ

Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı rapora göre; altın, 2024 yılında kırdığı 40 rekorun ardından, 2025’in ilk yarısında da 26 yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Raporda, altının yükselişinde etkili olan temel faktörler detaylı şekilde ele alındı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre; altın fiyatlarının bu hızlı yükselişinde başta ABD dolarındaki zayıflama olmak üzere, faiz oranlarının dar bantta seyretmesi ve küresel ölçekte artan jeopolitik belirsizlikler etkili oldu. Artan yatırım talebi, borsa ve ETF işlemlerini de hareketlendirdi. Yılın ilk yarısında altının günlük ortalama işlem hacmi 329 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Merkez bankaları ise güçlü alımlarını sürdürerek fiyatların yükselişine destek verdi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Raporda, yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birinin “altının zirveye ulaşıp ulaşmadığı” olduğu vurgulanırken, Altın Değerleme Çerçevesi kullanılarak yapılan analizlerde yılın ikinci yarısı için üç olası senaryo ortaya kondu. Buna göre; mevcut ekonomik beklentiler doğrultusunda altın fiyatlarının yüzde 0 ila yüzde5 arasında sınırlı bir artış daha kaydetmesi bekleniyor.

Ancak küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi, durgunluk baskılarının artması veya jeopolitik gerilimlerin tırmanması halinde altın fiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 15 oranında yükselme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan, şu anda düşük ihtimal verilen küresel barış ortamı sağlanırsa, altının bu yılki kazançlarının yüzde12 ila yüzde 17’sini geri verebileceği ifade ediliyor.

ALTININ YÜKSELİŞİNE KATKI VEREN UNSURLAR

Dünya Altın Konseyi raporunda ayrıca altın fiyatlarına son altı ayda en çok katkı yapan faktörlere de dikkat çekildi. Buna göre fiyat artışının yüzde 7’si fırsat maliyetindeki düşüşten (özellikle doların zayıflığından), yüzde 5’i ETF girişlerinden kaynaklanan yatırım momentumu etkisinden ve yüzde 4’ü artan jeopolitik risklerden kaynaklandı.

Altın ETF'lerine olan talep yılın ilk yarısında dünya genelinde hızla artarken, toplam varlıklar yüzde 41 artışla 383 milyar dolara çıktı. ETF'lerde tutulan toplam altın miktarı ise 3.616 tona ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İKİNCİ YARIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 4 KRİTER

Dünya Altın Konseyi uzmanları, yatırımcıların ikinci yarıda dikkat etmesi gereken temel dinamiklerin; ekonomik büyüme, küresel risk ve belirsizlik, doların seyri ve yatırım momentumu olacağını belirtti.

Dünya Altın Konseyi’nin değerlendirmesine göre, altın önümüzdeki dönemde hem taktiksel hem stratejik yatırım aracı olarak önemini koruyacak. Ancak fiyatların yönünü, küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmeler belirleyecek. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altının yükselişinin devam edip etmeyeceğini yılın ikinci yarısında daha net görecek.