Dünya Altın Konseyi (WGC) ağustos ayı verilerini açıkladı. Yılın sekizinci ayında küresel merkez bankalarının net altın alımı bir önceki aya kıyasla artarak 39 tona ulaştı.

Böylece 2026'nın ilk sekiz ayında bildirilen toplam net altın alımı 170 ton oldu. Ay boyunca Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan rezerv artışında başı çekerken; Türkiye 3 aylık net satış sürecinin ardından yeniden alım yaptı. Rusya ise satış tarafındaki seyrini sürdürdü.

TÜRKİYE 3 AY SONRA YENİDEN ALTIN REZERVİNİ ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiği net satış serisine Ağustosta son verdi.

Ay boyunca 3 ton altın alan TCMB'nin 2026 yılı genelindeki net satışı ise 82 ton seviyesinde seyrediyor. Dünya Altın Konseyi verileri, Türkiye’deki altın satışlarının büyük bölümünün yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini gösteriyor.

ÇİN VE POLONYA KÜRESEL ALIMLARA LİDERLİK EDİYOR

Ağustos ayında en fazla altın satın alan ülke 20 tonluk alımla Çin oldu.

Çin Merkez Bankası böylece kesintisiz altın alım serisini 22 aya çıkardı. Yılbaşından bu yana toplam 80 ton altın alan Çin'in resmi rezervi 2 bin 387 tona yükselirken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 9'a ulaştı.

2026 yılının tamamı dikkate alındığında ise toplam 98 tonluk alımla Polonya birinci sırada yer alıyor. Ağustosta rezervlerine 8 ton altın ekleyen Polonya Merkez Bankası, toplam altın varlığını 648 tona çıkardı.

Özbekistan, Kazakistan ve Çekya Rezerv Büyütmeyi Sürdürdü

Ağustos ayı verilerinde öne çıkan diğer alıcılar şöyle sıralandı:

Özbekistan: Ağustosta 8 ton altın satın alarak yılbaşından bu yana yaptığı alımı yaklaşık 50 tona çıkardı. Ülkenin 439 tonluk toplam rezervinde altının payı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Kazakistan: Rezervlerine 7 ton altın ekleyen Kazakistan Merkez Bankası, yıl genelindeki alımını 36 tona, toplam altın rezervini ise 377 tona taşıdı.

Çekya: Ay içinde 2 ton altın alarak üst üste 42'nci ayda da rezerv artırdı. Ülkenin altın varlığı 86 tona yükseldi.

RUSYA VE ÜRDÜN SATIŞ TARAFINDA YER ALDI

Merkez bankalarının genel alım eğilimine karşın ağustos ayında net satış bildiren ülkeler de oldu.

Rusya Merkez Bankası ay boyunca 6 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana net satışı 56 tona ulaşan Rusya'nın altın rezervi 2 bin 271 tona geriledi. Ürdün Merkez Bankası da ağustosta 3 ton satış yaptı; ancak ülkenin yıl genelindeki net pozisyonu 2 ton alım yönünde kalmaya devam ediyor.