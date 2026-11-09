Trendyol Süper Lig’e yükseldiği ilk sezonda topladığı puanlarla zirve yarışına ortak olan Amedspor, ara transfer döneminde sadece Türkiye’de değil, dünya futbolunda da manşetlere konu olacak bir operasyon için düğmeye bastı.

Kadrosundaki kaliteli isimlerle lige damga vuran Diyarbakır temsilcisi, orta saha kurgusunu küresel bir süperstarla güçlendirmek adına Fransız yıldız Paul Pogba'yı transfer listesinin ilk sırasına aldı. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco ile yollarını ayıran ve serbest oyuncu statüsünde bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için yeşil-kırmızılı yönetim harekete geçti.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Monaco macerasının sona ermesinin ardından bonservisi elinde bulunan tecrübeli orta saha için nabız yoklayan Amedspor kurmayları, transfer sürecinde ilk somut adımı attı.

Fransız yıldızın durumunu ve mali şartlarını yakından takip eden kulüp yetkililerinin, Pogba’nın menajerlik şirketiyle resmi temas kurduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tarafların şartları detaylandırmak üzere yüz yüze masaya oturacağı ve transfer teklifini içeren resmi dosyanın oyuncu cephesine iletileceği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında gösterilen tecrübeli yıldızın, futbola açlığı ve yeniden vitrine çıkma arzusu bu transferde Amedspor'un elini güçlendiren en önemli koz olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU DİYARBAKIR YOLUNDA

Futbol dünyasının son on yılına damga vuran Paul Pogba; Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasıyla sayısız başarıya imza attı.

Kariyerinde 4 İtalya Serie A şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri bulunan Fransız maestro, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Amedspor yönetiminin bu transferi sonuçlandırması halinde, Süper Lig'in yeni temsilcisi hem saha içinde uluslararası seviyede bir lidere kavuşacak hem de dünya futbol kamuoyunun gözünü Diyarbakır'a çevirmesini sağlayacak.