Bodrum'un İncileri'nde forma giyen Meryem Cabbaroğlu, 3 Ekim'de oynanan Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de başlayan ilgi kısa sürede dünya geneline yayıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafıyla gündem olan genç libero, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"TAVUK PİLAV YERKEN PAYLAŞTIM"

Paylaşımının bu kadar geniş kitlelere ulaşacağını tahmin etmediğini belirten Meryem Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailemden ve arkadaşlarımdan fotoğrafı bana atanlar oldu. Ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" dedi.

ANNESİ RUS, BABASI YOZGATLI, KENDİSİ ANKARALI

Annesinin Rus, babasının Yozgatlı olduğunu belirten ve Ankara'da büyüdüğünü söyleyen genç voleybolcu, "Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor. Annem Rus, babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde uzun vadeli hedeflerden çok kısa vadeli planlara odaklanmayı tercih ettiğini dile getiren Meryem, önceliğinin takımıyla sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmek olduğunu belirterek, "Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum" diye konuştu.

(Sadece Instagram hesabında bu fotoğraf 250 bin beğeni aldı)

"HAYALİM MİLLİ TAKIM FORMASINI TAŞIMAK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Meryem Cabbaroğlu, milli sporcuların gençlere örnek olduğunu söyledi. Türk kadın sporcularının uluslararası alandaki başarılarına dikkat çeken Meryem, "Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak" dedi.

Kadın sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıların genç kızlara ilham verdiğini belirten Meryem, "Voleyboldan boksa, yüzmeden okçuluğa kadar ülkemize başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor. 'Sınır, sana çizilen bir şey değil, senin ulaşabileceğin bir şey' mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara ve gençlere iyi bir örnek olmak" ifadelerini kullandı.