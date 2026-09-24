Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Antalya’da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine dikkat çeken bir boykot çağrısında bulundu.

Atina yönetimi, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Christodoulides’i dev organizasyona davet etmemesi nedeniyle AB'nin zirveye karşı ortak bir tutum sergilemesini talep etti.

Yunanistan Enerji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye yönelik tutumun netleştiği belirtildi. Açıklamada, Bakan Papastavrou'nun Ankara’nın GKRY liderini zirve dışında bırakma kararını sert bir dille kınadığı vurgulanırken, Atina'nın bu konudaki temel yaklaşımı "Ya tüm üye devletler COP31'e katılır ya da hiçbiri katılmaz" mesajıyla ifade edildi.

Yunanistan, AB ülkelerinin bir dayanışma göstergesi olarak organizasyona katılımı askıya alması gerektiğini savunuyor.

COP31 NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı olan COP31, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak, emisyon azaltım hedeflerini denetlemek ve gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen en büyük uluslararası iklim diplomasisi zirvesidir.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılması ve Avustralya'nın müzakere başkanlığında yürütülmesi planlanan zirve, 190'dan fazla ülkeden on binlerce delege, devlet başkanı ve sivil toplum temsilcisini bir araya getirerek Paris Anlaşması hedeflerinin sahada somut eylemlere dönüştürülmesini amaçlamaktadır.