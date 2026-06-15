ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasını ve ateşkesin uzatılmasını içeren anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, cuma günü imzalanacak anlaşmayla birlikte boğazın mayın temizleme çalışmaları amacıyla açılacağını, böylece hem bölge hem de dünya genelinde petrol akışının yeniden başlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim! Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz olarak açılmasını tam yetkiyle onaylıyorum ve eş zamanlı olarak, ABD Donanması’nın ablukasının derhal kaldırılmasını da onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petroller aksın!" sözleriyle duyurdu.

Anlaşma, 19 Haziran günü Cenevre'de imzalanacak. ABD Başkanı Trump'ın imzayı bizzat atıp atmayacağı henüz bilinmiyor. İran'ı kimin temsil edeceği de henüz açıklanmadı.

İRAN BARIŞI KABUL ETTİ

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadi de mutabakat zaptı metninin nihai hale getirildiğini ve resmi imza töreninin İsviçre'de yapılacağını doğruladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, varılan mutabakat çerçevesinde Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın kalıcı ve derhal sona ereceğini, İran'a yönelik deniz ablukasının ise derhal ve tamamen kaldırılacağını bildirdi.

Sürecin arabuluculuğunu üstlenen Pakistan ve Katar da anlaşmanın sağlandığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi imza töreni ve teknik görüşmeler öncesinde bu hafta Doha'da taraflarla ön uygulama görüşmelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Anlaşma hükümleri doğrultusunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmasından bu yana kapalı tutulan Hürmüz Boğazı, ilk 30 gün içinde İran güçlerinin mayın temizleme faaliyetleriyle kademeli olarak açılacak.

ANLAŞMA MADDELERİ NELER?

İran, 60 günlük süre boyunca boğaz geçişlerinden ücret talep etmeyecek. Dünyadaki petrol ve gaz trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, küresel enerji krizini tetiklemiş ve ABD'deki kasım ayı ara seçimleri öncesinde yakıt fiyatlarını yükseltmişti.

Mutabakat kapsamında İran, nükleer silah edinmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini vurgulayacak. Bu esnada Lübnan ve İsrail savaşı dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmalar duracak.

İran'ın elinde bulunan 9 tonun üzerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoku, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde, ülke içinde seyretilecek.

ABD, 60 günlük ateşkes süresince İran'ın petrol satışı üzerindeki yaptırımlar askıya alınacak, İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş denizaşırı varlıkları da aşamalar halinde erbest bırakılacak. Bu şartların 60 gün içinde yavaşça uygulanması bekleniyor.

Anlaşma haberinin ardından uluslararası petrol göstergesi Brent petrol Asya işlemlerinde yüzde 4,7 düşerek 81 dolara gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde de yükseliş kaydedildi.

İSRAİL'İN KABUSU OLDU

İsrail'in önemsediği İran'ın vekil güçlere verdiği desteğin sonlandırılması ve balistik füze programının durdurulması ise anlaşmada yer almadı.

Anlaşma öncesinde İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'a düzenlediği saldırıyı eleştiren Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki göstererek, tüm tarafların geri adım atması ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşam İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ü vurması, İran ve İsrail'in çatışmanın eşiğinden dönmesine sebep oldu.

İran'ın kırmızı çizgisi olan Beyrut, İran'ın misillemesini tetikleyecekti. Ancak ABD hükümeti araya girdi, İran'dan anlaşmayı imzalamasını ve saldırmamasını istedi.

Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump, hem arka kapı diplomasisinde hem de basının önünde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yerden yere vurdu.

Açıkça söven Trump, "Netanyahu'nun mantıklı yargıda bulunma yeteneği yok" dedi. Daha sonra Axios'a konuşan Trump 'Netanyahu'yu cezalandırdığını' söyledi. Lübnan'daki saldırılar sona erdi.

Bu durum İsrail'in sağ kesiminde deprem etkisi yarattı. Aşırı sağcı emniyet bakanı Itamar Ben-Gvir, duyurular sonrası "ABD-İran anlaşması bizi bağlamıyor. Lübnan'daki Hizbullah tamamen yok edilmeli" açıklamasını yaptı.