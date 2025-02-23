YENİ yılda küresel borsalarda bahar havası varken, Borsa İstanbul ise kara kıştan çıkamıyor. Yılbaşından bu yana başta Avrupa olmak üzere dünya borsalarında yemyeşil ve rekorlarla dolu bir tablo var. Ancak Borsa İstanbul’daki hisse senetleri küresel ralliye katılamayarak dünyadan olumsuz ayrıştı. BIST 100, 2024 sonuna kıyasla yüzde 2.3 gerileyerek hem küresel hisse senetlerindeki yükselişin hem de aylık enflasyonun altında kaldı.

ALMANYA İLK SIRADA

Dolar bazında ise BIST 100 yılbaşından bu yana yüzde 5 gerileyerek 278 dolardan 263 dolara indi. Küresel hisse senetlerindeki artışı savunma, enerji ve teknoloji gibi endeksler sürüklerken, bu alanlarda güçlü şirketleri olmayan Borsa İstanbul ise yükselişe katılamıyor. Türkiye gibi borsada satıcılı seyrin izlendiği az sayıda ülke arasında Japonya ve Hindistan da yer alıyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın DAX borsası bu yıl yüzde 12.9 yükselerek ülke ekonomisi hakkındaki endişelerden bağımsız rekor kırıyor.

Benzer şekilde Avrupa’nın en hızlı en büyüyen ekonomisi İspanya’nın IBEX 35 endeksi yüzde 12, Fransız CAC 40 yaklaşık yüzde 10.5, İngiliz FTSE 100 de yüzde 6 oranında değer kazandı. Avrupa’nın ortak endeksi Euro Stoxx 50 ise yılbaşından bu yana yüzde 11.8 primlenerek dikkat çekiyor. Avrupa borsalarındaki pozitif hava, dünyanın geri kalanında da devam ediyor. Hong Kong endeksi 6 haftada yüzde 16, Güney Kore’nin borsası da yüzde 10’luk değer artışıyla Asya piyasalarındaki yükselişin taşıyıcısı oldu. Çin’in SZSE Component endeksi de sene başından bu yana yüzde 5.5 yükseldi.

ABD’de pozitif hava değişti

ABD borsalarında ise sene başından itibaren görülen olumlu hava cuma günü sekteye uğradı. New York borsası, ABD’de zayıf gelen ekonomik veriler ve tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

ABD’nin S&P 500 endeksinde yüzde 4 olan 2025 yılı getirisi, cuma günü gelen satışlarla yüzde 2.2’ye düştü. Nasdaq’da ise yüzde 3’lük artışla son 2 yıldaki pozitif hava sürerken, cuma günü gelen satışların etkisi ile 2025 yılı getirisi yüzde 1.1’e geriledi.