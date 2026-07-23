Dünya Bankası Baş Ekonomisti Indermit Gill’in açıklamalarına dayandırılan habere göre kurum, küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,3’e gerilediği ve enflasyonun yüzde 4,5’e yükseldiği en kötü durum senaryosuna ulaşılmasına yalnızca "birkaç ay" kaldığı uyarısında bulundu.

Dünya Bankası, Orta Doğu’daki çatışmaların daha da tırmanması ve tedarik zincirinde yaşanabilecek ek aksamaların enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceğini bildirdi.

BORÇ YÜKÜ ALTINDAKİ ÜLKELER KIRILGAN DURUMDA

Indermit Gill, küresel çapta borç hassasiyetlerinin yıllar içinde biriktiğini ve bu durumun gelişmekte olan ekonomileri giderek daha korumasız bıraktığını ifade etti. Bazı ülkeler için borç affı veya yapılandırmasının kaçınılmaz hale gelebileceği belirtildi. ABD, Çin ve Hindistan gibi dev ekonomiler Orta Doğu'daki savaşın doğrudan etkilerinden büyük ölçüde korunurken, yüksek borç seviyelerine sahip gelişmekte olan ülkelerin çok daha ciddi risklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Tüm bu risklerin yanı sıra Dünya Bankası, gelişmekte olan ekonomilerin yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarından faydalanabileceğini değerlendiriyor. Kurumun yayımlayacağı bir sonraki Kalkınma Raporu da bu konuyu odağına alacak ve gelişmekte olan ülkelerin yapay zekaya hazırlık durumuna ilişkin ilk kapsamlı analizi sunacak.

En Kötü Senaryo Yaklaşıyor: Küresel ekonominin büyümenin yüzde 1,3'e yavaşladığı ve enflasyonun yüzde 4,5'e çıktığı senaryoya girmesine "birkaç ay" kaldı.

Borç Riski Tırmanıyor: Yıllardır biriken borç yükü nedeniyle bazı ülkelerin borç affına ihtiyacı olabilir.

Çatışma ve Tedarik Baskısı: Orta Doğu'da tırmanan savaş ve tedarik aksamaları enflasyonu tetikleyerek faizleri yukarı çekebilir.

Bölgesel Etkiler: ABD, Çin ve Hindistan çatışmanın etkilerinden büyük ölçüde korunurken, borçlu gelişmekte olan ülkeler en yüksek riski taşıyor.

Yapay Zeka Hazırlığı: Gelecek kalkınma raporu, gelişmekte olan ülkelerin yapay zekaya uyum kapasitesini eksiksiz bir şekilde analiz edecek.

Verimlilik Artışı: Gelişmekte olan ülkeler yapay zeka ve buna bağlı verimlilik kazanımlarından fayda sağlama potansiyeline sahip.

Açıklamalara finansal piyasaların ilk tepkisi oldukça sınırlı oldu. ABD Dolar Endeksi (DXY), haberin yazıldığı esnada çarşamba günü 101,15 seviyesi civarında seyrederek