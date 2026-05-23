Dünya Bankası, İstanbul metropol alanını çevreleyen ve Asya yakasındaki Çayırova istasyonundan Avrupa yakasındaki Çatalca istasyonuna uzanan 127 kilometrelik Türkiye demiryolu koridoru yatırımı olan İstanbul Kuzey Raylı Geçiş Projesi (INRAIL) için 2 milyar dolar finansman sağlayacak.

Güzergah, kent bünyesindeki iki havalimanını doğrudan birbirine bağlıyor ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki mevcut ray alanında faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE DEMİRYOLU KORİDORU KAPASİTESİ VE FİNANSMAN DETAYLARI

Dünya Bankası finansmanı, 6 kalkınma bankasının INRAIL'i finanse etmek için yürüttüğü 6.75 milyar dolarlık programın bir parçasını oluşturdu.

Toplam 8.3 milyar dolar maliyetli proje için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilave fon sağlaması gerekiyor.

Faaliyete geçtiğinde, Türkiye demiryolu koridoru İstanbul Boğazı üzerindeki yıllık yük taşıma kapasitesini 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarıyor.

Projenin 99 bin yeni istihdam ve 315 bin iyileştirilmiş pozisyon yaratması, imalat ve tarım pazarlarını desteklemesi bekleniyor.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez tarafından, demiryolu darboğazının giderilmesi ve altyapı verimliliğinin artırılması ile ülkenin lojistik merkezi rolünün pekiştirildiği aktarıldı. Piyasalar, ulaştırma projelerine tahsis edilen Hazine bütçe uygulama verilerini takip edecek.