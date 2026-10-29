Dünya Bankası analizinde, küresel emtia fiyat genel seviyesinin 2026 yılında ortalama yüzde 23,1 oranında artış kaydedeceği tahmin edildi.



Kurum, yüksek seyreden fiyat hareketlerinin ardından 2027 yılında piyasalarda yüzde 7’lik bir gerileme ve kademeli normalleşme yaşanacağını öngördü.

DEĞERLİ METALLERDE RALLİ VE DÜZELTME BEKLENTİSİ

Emtia raporunda yer alan verilere göre, güvenli liman talebinin sürdüğü kıymetli metaller grubunda 2026 yılı artış trendine işaret ediyor:

Altın: 2026 genelinde ortalama yüzde 33,6 oranında değer kazanması öngörülen altın fiyatlarında, baz senaryoya göre 2027 yılında yüzde 7,6'lık bir düzeltme bekleniyor.

Gümüş: Değerli metaller arasında en yüksek artış oranının öngörüldüğü gümüşün 2026 yılında yüzde 75,9 oranında prim yapacağı, 2027’de ise yüzde 11,4 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Petrol Piyasasında Risk Senaryosu: Brent Petrol 105 Doları Görebilir

Raporda akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen küresel petrol stoklarının azaldığına ve piyasanın yeni arz krizlerine karşı hassas bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması ve Rusya’nın petrol altyapısındaki hasarların devam etmesi durumunda, son 40 yılın en sert arz daralmasının yaşanabileceği belirtildi. Bu olumsuz risk senaryosunun gerçekleşmesi halinde Brent petrolün 2027 yılında 105 dolar seviyesine fırlayabileceği bildirildi. Dünya Bankası’nın 2027 yılı için baz senaryo ortalama Brent petrol tahmini ise 79 dolar düzeyinde bulunuyor.