Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla Suriye'ye sağlanacak 100 milyon dolarlık hibeyi 6 Ağustos'ta onayladı. Bankadan yapılan açıklamada, bu hibenin Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, projenin finansal işlemlerin daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirilmesine katkıda bulunacağı ve finansal hizmetlere erişim için gerekli koşulların oluşturulacağı aktarıldı. 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye'nin finans sektörünün hâlâ küçük ölçekli, banka merkezli ve nakit kullanımına bağımlı olduğu belirtildi.

ÖDEME ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Dijital ödeme altyapısının yetersizliği ile denetim ve finansal istikrar sistemlerindeki zorlukların işlem maliyetlerini artırdığı, finansmana erişimi engellediği ve ülkenin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırlandırdığı ifade edildi. Projeyle temel finansal altyapının modernizasyonu, bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek.

Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Birimi'nin operasyonel kapasitelerinin artırılacağı belirtildi. Proje kapsamında güvenli, verimli ve şeffaf finansal akışlar için gerekli ödeme ve finansal piyasa altyapısı ile kredi altyapısı dahil teknoloji ortamının finanse edileceği kaydedildi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Suriye Merkez Bankası'nın temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojisi ve siber güvenlik kapasitelerine yatırım yapılacağı aktarıldı. Projeyle finans sektörünün temel sistemlerinin işler hale getirilmesinin, yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesinin ve 150 bini kadın olmak üzere en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanmasının desteklenmesi hedeflendi.