UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylarla uluslararası basının gündemine girdi.

AFP, AP, BBC Sport ve The Guardian; polis müdahalesini, Beşiktaş'ın tepkisini ve olayların diplomatik boyutunu haberleştirdi.

Karşılaşmada Filistin'e destek mesajları veren Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi müdahale etti.

Olaylar nedeniyle mücadele yaklaşık 30 dakika durdu. Siyah-beyazlı futbolcular ve kulüp yetkilileri müdahaleye tepki gösterirken Beşiktaş, yaşananları UEFA'ya taşıdı.

AFP: GÖZALTI VE YARALANANLAR VAR

Fransız haber ajansı AFP, taraftarların Filistin bayrakları ve pankartları açmasının ardından yaşanan olaylara yer verdi.

Ajans, Gürcistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak 16 kişinin gözaltına alındığını ve üç polis memurunun yaralandığının bildirildiğini aktardı.

AFP'nin haberinde, Beşiktaş'tan bir kulüp çalışanının beş taraftarın hastanede tedavi gördüğünü söylediği de belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Beşiktaş'a destek mesajları da haberde yer buldu.

AP TOKALAŞMAMA AYRINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), olayları Filistin'e destek gösterileri üzerinden ele aldı.

Haberde, Hapoel Beer-Sheva'nın Avrupa Ligi'ndeki önceki iki deplasman karşılaşmasının aksine Batum'daki maça seyirci alınmasına izin verildiğine dikkat çekildi.

AP ayrıca Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde İsrailli oyuncularla tokalaşmamasını öne çıkardı.

BBC SPORT: ORANTISIZ MÜDAHALE

BBC Sport'tan Sam Drury'nin haberinde, Türkiye Futbol Federasyonunun Gürcistan polisine yönelik tepkisine yer verildi.

Beşiktaş'ın, güvenlik güçlerinin müdahalesini orantısız bularak UEFA'ya şikayette bulunduğu aktarıldı.

Haberde siyah-beyazlı futbolcuların ve futbol direktörü Önder Özen'in tribünlerdeki gerginliği yatıştırmak için çaba gösterdiği de vurgulandı.

THE GUARDIAN DİPLOMATİK BOYUTU ÖNE ÇIKARDI

İngiliz gazetesi The Guardian ise olayları diplomatik boyutuyla ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dikkat çeken gazete, Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonunun güvenlik güçlerine yönelik tepkilerini aktardı.

The Guardian'ın haberinde de Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde rakip oyuncularla tokalaşmayı reddetmesine yer verildi.

GEORGIA LIVE GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ

Gürcistan basını Georgia Live, 'Türk ve İsrailli taraftarlar arasında arbede çıktığını ve 16 kişinin gözaltına alındığı aktardı. 3 polisin de yaralandığını ekledi.

Gazete "Gazze sebebiyle Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerginlikten dolayı, Batum şehri Avrupa Ligi tarafından maçın güvenliği için seçilmişti" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan basınına göre Gürcü yetkililer, yaşanan olayların dalgalandırılan Filistin bayrağı ile ilgisi olmadığını öne sürdü. Görüntüler ise bu iddiayı çürütür nitelikte.

Bu esnada gazete Türk tarafları suçladı. Sosyal medyada Türk taraftarların tezahüratlarla stadyuma girişini "gerginlikler erken başladı" sözleriyle yorumladı.

TELEGRAPH: POLİS PANKARTI GÖRÜNCE SALDIRDI

İngiliz basını The Telegraph ise polisin müdahalesinin altını çizdi. Maçın başlamasından önce "haksızlığı durduramıyorsanız herkese duyurun" yazılı pankartı gören polisin anında taarruza geçtiğini vurguladı.

The Telegraph'a göre Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarın bayraklarını indirmek için taraftarın üzerine yürüdü, çelme taktı. Polis, taraftara biber gazı ve tazyikli su da sıktı.