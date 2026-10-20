Trabzonspor'un dünya futboluna damga vuran yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig'deki dev randevuları adeta tek başına şekillendirmeye devam ediyor.

Ligde daha önce Galatasaray ile oynanan kritik derbide rakip fileleri 3 kez havalandırarak hat-trick yapan Mısırlı yıldız, müthiş form grafiğini dün oynanan zorlu Beşiktaş mücadelesine de taşıdı. Siyah-beyazlıların ağlarını da sarsarak skora doğrudan etki eden tecrübeli futbolcu, sahadaki liderliği ve bitiriciliğiyle bordo-mavili taraftarları bir kez daha büyüledi.

İNGİLİZ BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Mısırlı futbolcunun Türkiye kariyerindeki bu dikkat çekici yükseliş, yalnızca yerel spor kamuoyunda değil, uluslararası basında da manşetleri süsledi. Salah'ın İngiltere'deki görkemli yıllarının ardından Türkiye'deki performansını mercek altına alan Ada basını, yıldız oyuncunun derbi maçlarındaki üstünlüğüne dikkat çekti.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, tecrübeli futbolcunun Türkiye'deki ikinci büyük derbisinde de sahneye çıkmasını öne çıkararak "Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da taraftarlarını üzdü" değerlendirmesinde bulundu. Gazete, tecrübeli yıldızın ligdeki şampiyonluk yarışına ağırlığını koyduğunu ve büyük maçların kaderini tayin etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.