Uluslararası medya organları, CHP’de yaşanan son mahkeme sürecinin ardından Özgür Özel’in düzenlediği bayramlaşma programı ve sonrasındaki kitlesel yürüyüşü yakından takip etti. Yabancı basın, meydanlarda toplanan büyük kitleleri, muhalefetin toplumsal tabanındaki gücünü koruduğunun bir kanıtı olarak yorumladı.

REUTERS: "MAHKEME KARARINA RAĞMEN GÜÇLÜ BİR MOBİLİZASYON VAR"

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Özgür Özel’in Ankara’da binlerce kişiyi bir araya getirmeyi başardığını yazdı. Haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak alandaki kalabalığın on binlere ulaştığını kaydetti. Mahkemenin, CHP’nin 2023 yılındaki kurultayını iptal eden kararının ardından bu yürüyüşün gerçekleştiğine dikkat çeken ajans, bu yargı hamlesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar süresini uzatmasına zemin hazırlayabileceği yorumunu aktardı.

Haberde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını sürdürdüğü esnada, Özgür Özel’in CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde çok daha yoğun bir kitleye seslendiği belirtildi. Özel’in, yaşanan durumun parti içi bir rekabetten ziyade Erdoğan ile halk arasında bir mücadele olduğunu ifade eden sözlerine yer verilirken, meydandaki destekçilerinin olağanüstü kurultay talebiyle sloganlar attığı bildirildi. Özel ve beraberindeki kalabalık, açıklamaların ardından Anıtkabir’e barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirdi.

AP: "ON BİNLERCE KİŞİ MUHALEFET LİDERİNE DESTEK İÇİN SOKAKTA"

Amerika merkezli Associated Press (AP), gelişmeyi "Türkiye’de görevden alınan muhalefet liderine destek için on binler yürüdü" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Güvenpark’ta toplanan kitlenin Anıtkabir’e kadar yürüdüğünü belirten ajans, kamuoyunda mahkeme kararının muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir adım olarak görüldüğünü yazdı.

Haberde, Özgür Özel’in "partinin seçilmiş yönetimine kayyum atanmak istendiği" yönündeki eleştirileri ön plana çıkarıldı. AP ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkez önünde hitap ettiği kitlenin Özel’in topladığı kalabalığa kıyasla çok daha sınırlı kaldığını yazarken; Özel liderliğindeki CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarıya ve güncel anketlerdeki güçlü konumuna değindi.

DW: "HEDEF ÖZEL'İN 2028 ADAYLIĞINI ENGELLEMEK"

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), haberinde mahkeme kararının arkasında siyasi saikler arayan yorumlara yer verdi. Kanal, parti tabanındaki birçok kişinin bu kararı, Özgür Özel’in 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkmasını engelleme girişimi olarak değerlendirdiğini aktardı. Özel’in süreci bir iç çekişme olarak görmeyip doğrudan iktidar ile halk arasındaki bir hesaplaşma olarak nitelendiren sözlerini vurgulayan DW, Kılıçdaroğlu’nun ise parti içi düzeni yeniden tesis etme vurgusuyla hareket ettiğini yazdı.

RFI: "TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KRİTİK BİR EŞİK"

Fransız yayın kuruluşu RFI, Özgür Özel’in son bir yılda sergilediği aktif liderlikle ülkenin dört bir yanında kitlesel mitingler düzenlediğini ve ekonomik hoşnutsuzluğu siyasi bir dalgaya dönüştürdüğünü belirtti. Özel’in pozisyonuna yönelik bu yargı müdahalesinin Türkiye demokrasisi açısından bir dönüm noktası olduğu yorumu yapıldı.

RFI haberinde son olarak, uluslararası konjonktüre de değinerek, Erdoğan’ın ABD yönetimiyle olan ilişkileri ve Avrupa Birliği’nin bölgesel güvenlik gerekçeleriyle Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç nedeniyle, Ankara’daki bu siyasi gelişmelere dış dünyadan gelen tepkilerin sınırlı kaldığını kaydetti.