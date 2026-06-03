Küresel finans sistemi tarihi bir dönüşümden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) raporuna göre, merkez bankası alımları ve rekor fiyat artışlarıyla altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın bir numaralı rezerv varlığı oldu.

Ancak bu ‘altına hücum’ döneminde Türkiye, küresel eğilimin aksine bir seyir izledi. Euro’nun patronu ECB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 başlarında yaklaşık 130 ton altını piyasaya sürdüğünü belirterek, bu hamlenin “son yılların en büyük rezerv azalmalarından biri” olduğunu vurguladı. Raporda, rezervlerdeki erimenin sadece satış değil, likidite amaçlı ödünç verme işlemlerini de kapsadığı ifade edildi.

‘EN BÜYÜK REZERV AZALIŞI’

Bu büyük rezerv kullanımı, 28 Şubat 2026’da Orta Doğu’da patlak veren savaşın hemen ardından gerçekleşti. ECB raporu, Türkiye’nin 2022’den beri 220 ton altın biriktirerek yaptığı hazırlığı, savaş sonrası enerji maliyetlerini karşılamak için 130 tonluk dev bir müdahaleyle harcamasını “en dikkat çekici hamle” olarak tescilledi. Raporda, ‘son yılların en büyük rezerv azalışı’ olarak nitelendirilen bu operasyon üç temel cephede savunma için kullanıldı: Lirayı korumak, fırlayan enerji maliyetlerini finanse etmek ve piyasa dalgalanmalarını yönetmek.

Altının küresel rezervler içindeki payı 2025 sonunda yüzde 27’ye yükselerek Euro’nun (yüzde15) ve doların (yüzde22) payını geride bıraktı. Bu yükselişin arkasında fiyatların 2024’te yüzde 30, 2025’te ise yüzde 60 artarak Ocak 2026’da 5 bin 500 doların üzerine çıkması yatıyor.

Dünya genelindeki merkez bankaları, şu anda 36 bin tondan fazla altın tutarak neredeyse doların altına endeksli olduğu Bretton Woods dönemindeki (38 bin ton) seviyelere ulaştı.

Yatırımcısının yüzü 3 aydır gülmüyor

ABD ile İran arasında şubat aynın son günü başlayan ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına yol açan savaş, altındaki ralliyi durdurdu. Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Orta Doğu’daki savaşla birlikte değer kaybetmeye başlayan altının onsu martta 4 bin 99 dolara kadar gerilese de ayı yüzde 11.32 düşüşle 4 bin 667 dolardan bitirdi. Nisanda yüzde 1 değer kaybeden altının onsu, mayıs ayında da yüzde 1.77 geriledi ve mayıs ayını 4 bin 540 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu 3 ay üst üste değer kaybetmiş oldu.