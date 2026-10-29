Dünya mutfaklarının nabzını tutan ve gastronomi dünyasının en prestijli otoritelerinden biri kabul edilen TasteAtlas, milyonlarca lezzet tutkunu ve gurmenin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini açıkladı. Fransız suflesinden İtalyan dondurmasına, İngiliz kremalı lezzetlerinden Güney Amerika tatlarına kadar binlerce tarifin kıyasıya yarıştığı listede sonuç gastronomi dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Dünya devlerini tek tek geride bırakan Türkiye, birincilik kürsüsüne yerleşerek zirvenin tartışmasız sahibi oldu.

DÜNYA DEVLERİ ELENDİ, ZİRVE ANADOLU’YA KALDI

Açıklanan dev listede Fransa, İtalya, İngiltere ve Meksika gibi mutfağıyla ünlü ülkelerin ikonik tatlıları geride kaldı. Listenin ilk basamaklarında İtalyanların ünlü fıstıklı gelatosu ve İngilizlerin tescilli kaymaklı dondurması yer alırken, Türkiye listeye adeta çıkarma yaptı.

İlk 10 arasına Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma gibi tescilli tatlarıyla damga vuran Türk mutfağı, asıl büyük sürprizi ise dünyanın 1 numarası koltuğunda patlattı. Damak çatlatan çıtır kadayıfı, uzayan taze peyniri ve tam kıvamındaki şerbetiyle tüm gurmelerden tam not alan o efsanevi lezzet, açık ara puan farkıyla gezegenin en iyi tatlısı unvanını sırtladı.

İŞTE GEZEGENİN EN İYİSİ: ANTAKYA KÜNEFESİ!

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının puanlamasıyla listenin mutlak galibi ilan edilen tatlı, medeniyetler şehri Hatay’ın tescilli gururu Antakya Künefesi oldu. Köz ateşinde çevrilerek pişirilen, kendine has tuzsuz künefe peyniri ve tereyağı kokusuyla sınırları aşan Antakya künefesi; Mısır’ın geleneksel kadayıfını da Fransızların çikolatalı krep ve suflelerini de geride bırakarak Türkiye’nin gastronomi gücünü bir kez daha tescilledi.

Listenin zirvesini domine eden sıralamada Antakya künefesini İngiltere’nin ünlü Clotted Cream dondurması ve İtalya’nın Gelato al Pistacchio’su takip ederken; Gaziantep baklavası dünyanın en iyi 5. tatlısı, fıstıklı sarma ise 6. tatlısı seçilerek Türkiye’nin bu alandaki kırılması güç rekoruna katkı sağladı.