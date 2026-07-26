Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının yankıları sürüyor. ABD’nin New York Times gazetesi, “Çiçekli, spor kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İşini kaybetti” diye yazdı. CHP’li İnan Akgün Alp’in, Çiçekli’yi “Bisiklet taytıyla dolaşıyor. Böyle vali mi olur” diye eleştirdiği hatırlatıldı.

Haberde, Vali Çiçekli’nin “Ben bir denizciyim, kürekçiyim ve bisikletçiyim. Bunu profesyonel düzeyde ve elimden gelenin en iyi şekilde yapıyorum. Giydiğim kıyafetler sabah antrenmanlarımda kullandığım spor kıyafetleri. Bunun dışında, normal çalışma saatlerimizde bu kıyafetleri giymiyoruz” sözlerine de yer verildi.